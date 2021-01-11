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Dwayne Johnson Instagram hesabından 'dünyanın en tatlı videosunu' paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson Instagram hesabından 'dünyanın en tatlı videosunu' paylaştı

Sevilen aktör Dwayne Johnson kızı Tiana ile oyun oynarken çekilen sevimli bir videosunu Instagram hesabından paylaştı. Dwayne Johnson paylaşımına şu notu ekledi: "Hepimiz ne kadar meşgul olursak olalım, bunu sevin - böyle anlar zamanı yavaşlatır."

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Jumanji: Vahşi Orman, San Andreas Fayı ve Gökdelen gibi gişe rekortmeni filmlerin yıldızı Dwayne Johnson sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimlerden biri. Pazar günü yaptığı paylaşımla takipçilerinin gönlünü ısıtan The Rock lakaplı aktörün kızı Tiana ile oynarken çektiği görüntüleri paylaştığı video 5 milyona yakın izlendi.

Baba-kız ikilisinin evin etrafına serilen bazı pelüş oyuncaklar ve Tiana'nın bulduğu turuncu yüz maskesiyle biraz eğlendiği görüldü.

Videonun başında Tiana, babasına bir pelüş oyuncak uzatarak şu soruyu sordu: "Kedime sarılabilir miyim?"

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Kızı olumlu tepki verdi ve babasına verdiği oyuncağın en sevdiği oyuncak olduğunu hatırlattı; Tiana, oyuncağın adının hatırlatılmasını istediğinde, babasının eğlencesine "Kuklalar" yanıtını verdi.

Hızlı ve Öfkeli serisinin aktörü, videonun başlığına şu mesajı yazdı: 'Hepimizin ne kadar meşgul olursak olalım bunu sevin - böyle anlar zamanı yavaşlatır ... Hey, ben al.'

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Aktörün ikinci eşi Lauren Hashian’dan Jasmine Johnson ve Tiana Gia Johnson adlı iki kızı var. Ayrıca eski eşi ve şu anki iş ortağı Dany Garcia’dan 19 yaşında Simone Alexandra Johnson adında bir kızı var.

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