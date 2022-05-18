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Ebeveynler şaşkın: Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

18.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney'deki Avustralya Müzesi, çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte iç çamaşırlı bir adamın çocuklarla alanda lego oynadığı görüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından etkinliği düzenleyen Avustralya Müzesi, bu duruma müsaade ettiği ve bunu savunduğu için topa tutuldu.

Ebeveynler şaşkın: Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Sidney'de bir müze, çocuklar için düzenlediği bir etkinliğe katılan kadın iç çamaşırı giymiş yetişkin bir erkeğin görüntülerinin paylaşılması üzerine topa tutuldu. Sosyal medyadan gelen yorumlara karşılık müzenin tepkisi kararını savunmak oldu.

KADIN ÇAMAŞIRI GİYEN BİR ADAM

3 Mayıs 2022 Salı günü sosyal medyada 'Sydney Radfem' tarafından paylaşılan görüntüler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü düzenlenen Müzede Bir Gece etkinliği sırasında çekilmişti. Etkinlikte etrafı çocuklarla çevrili, açık file çoraplar, pembe çizmeler ve kadın iç çamaşırı giyen bir adamın olduğu görülüyordu.

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''İĞRENÇ''

MMUS

Bir kadın "Okul tatillerinde çocukların Lego oynadığı etkinlikte fetiş kıyafetleri giymiş bir erkeğin oynamasına izin verdiniz" diye yazdı. Güvenlikle konuştuğunda hiçbir şey yapamayacaklarını söylediklerini ve kendisini organizatöre yönlendirdiklerini söyleyen kadın durumu 'iğrenç' olarak nitelendirdi. Kadının hesabı o zamandan beri silinmiş halde.

'HERKESİN HOŞ KARŞILANDIĞI GÜVENLİ BİR YER'

Sidney'de bulunan Avustralya Müzesi ise, "herkesin hoş karşılandığı güvenli bir yer" sunduklarını belirterek durumu savundu. Sosyal medyada aldığı bir dizi eleştirinin ardından, bir açıklama yaptı ve ziyaretçilerinin ve personelinin güvenliğinin birinci önceliği olduğunu iddia eden bir bildiri yayınladı.

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ARTIK SADECE ÇOCUKLARA ÖZEL

Ekipler, süslü elbiseli bireylerin kendi kendilerine kaldıklarını ve herkese açık olan alanda başka kimseyle etkileşime girmediklerini bildirdi. Bu bilgi akşamın sonuna kadar kendi çocuğuyla kalan 'Sydney Radfem' isimli bir kullanıcı aracılığıyla da doğrulandı. Müze, lego alanını artık "çocuklara özel bir alan" yapacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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