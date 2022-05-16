Skandalın bu kadarı! Hasta ambulans beklerken sağlık çalışanları cinsel ilişkiye girdi

İngiltere’de iki sağlık çalışan büyük bir skandala imza attı. Hastaya gitmek üzere görevlendirilen bir ambulansı Portsmouth Futbol Kulübü'nün otoparkına park eden ikili cinsel ilişkiye girdi. Park halindeki ambulanstan şüphelenen güvenlik görevlileri çifti soyunmuş bir halde bulduklarını dile getirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Fratton Park'taki otoparktaki olaya ilişkin soruşturmanın ardından iki sağlık çalışanı görevden alındı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

İlk incelemelerin sonucunda Emma Croydon ve ismi açıklanmayan meslektaşı gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede iddiaları reddeden ve güvenlik görevlilerinin yalan söylediğini ifade eden Croydon, serbest bırakılmasına rağmen görevinden alındı. Haksız yere işten çıkartıldığını düşünen Croydon ise Londra’daki bir başka mahkemeye görevine geri dönebilmesi için dava açtı.Görevde olduğu sırada ilişkiye giren 2 sağlık çalışanına halk büyük tepki gösterdi.



