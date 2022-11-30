Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

12 yaşından beri profesyonel olarak voleybol oynayan Ebrar Karakurt, milli takımdaki başarılarıyla alkış toplamıştı. Özel yaşamıyla da merak uyandıran ünlü voleybolcu, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde yine yıllar önce çekilmiş bir pozunu paylaşmış ve eski haline ''E ben güzelmişim'' yorumunu yapmıştı.

Vakıfbank'ta başladığı voleybol kariyerini Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren yıldız, bir yıldan fazla süredir İtalya'da yaşıyor.

Ebrar Karakurt, CBF Balducci HR Macerata'yı 3-0 yendikleri maçta MVP (En İyi Oyuncu) unvanına layık görülmüştü.



