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Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

30.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılından beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 800 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

12 yaşından beri profesyonel olarak voleybol oynayan Ebrar Karakurt, milli takımdaki başarılarıyla alkış toplamıştı. Özel yaşamıyla da merak uyandıran ünlü voleybolcu, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde yine yıllar önce çekilmiş bir pozunu paylaşmış ve eski haline ''E ben güzelmişim'' yorumunu yapmıştı.

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

Vakıfbank'ta başladığı voleybol kariyerini Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren yıldız, bir yıldan fazla süredir İtalya'da yaşıyor.

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

Ebrar Karakurt, CBF Balducci HR Macerata'yı 3-0 yendikleri maçta MVP (En İyi Oyuncu) unvanına layık görülmüştü.

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı

Ebrar Karakurt çocukluk fotoğrafını paylaştı! Gören şaştı kaldı


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