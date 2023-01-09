Ebrar Karakurt da Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı! Bomba yorum

Ebrar Karakurt, Vakıfbank Spor Kulübü'nde uzun yıllar omuz omuza ter döktüğü Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı.
Maç anından bir kareyi paylaşan Zehra Güneş'e Ebrar Karakurt'tan ''Doğdu Güneşim'' yorumu geldi. Karakurt, yorumuna kırmızı kalp eklemeyi de ihmal etmedi.
Ünlü voleybolcunun övgü dolu yorumuna kısa sürede 500'ün üzerinde beğeni geldi.
Yılbaşı tatilinde İstanbul'a gelen Ebrar Karakurt, 2023'ü sporcu dostlarıyla birlikte karşılamıştı. Sevgilisi Eren Dişli'den ayrılan Zehra Güneş, iddialı parti stiliyle beğeni topladı.
12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yolları, 2021 yılında ayrıldı.
İtalyan ligine transfer olan Ebrar Karakurt, şimdilerde Avrupa'da yaşıyor.
İkili, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın maçlarında zaman zaman yeniden bir araya geliyor.