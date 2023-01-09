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  4. Ebrar Karakurt da Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı! Bomba yorum

Ebrar Karakurt da Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı! Bomba yorum

09.01.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İtalyan Voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, eski takım arkadaşı Zehra Güneş'in paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Ebrar Karakurt da Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı! Bomba yorum

Ebrar Karakurt, Vakıfbank Spor Kulübü'nde uzun yıllar omuz omuza ter döktüğü Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı.

Maç anından bir kareyi paylaşan Zehra Güneş'e Ebrar Karakurt'tan ''Doğdu Güneşim'' yorumu geldi. Karakurt, yorumuna kırmızı kalp eklemeyi de ihmal etmedi.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı!

Ünlü voleybolcunun övgü dolu yorumuna kısa sürede 500'ün üzerinde beğeni geldi.

Yılbaşı tatilinde İstanbul'a gelen Ebrar Karakurt, 2023'ü sporcu dostlarıyla birlikte karşılamıştı. Sevgilisi Eren Dişli'den ayrılan Zehra Güneş, iddialı parti stiliyle beğeni topladı.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı!

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yolları, 2021 yılında ayrıldı.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı!

İtalyan ligine transfer olan Ebrar Karakurt, şimdilerde Avrupa'da yaşıyor.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı!

İkili, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın maçlarında zaman zaman yeniden bir araya geliyor.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in güzelliğine kayıtsız kalamadı!


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