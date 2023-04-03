Ebrar Karakurt derbi maçını izlerken kendinden geçti! "Kramponunu benim yerime de öpün"

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Ünlü voleybolcu dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçını izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"TOSUN PAŞAM ATTI"

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbiyi canlı yayında izleyen Karakurt, Cenk Tosun'un attığı golle adeta kendinden geçti. Beşiktaş'ın marşını söyleyen Karakurt "Tosun Paşam attı" dedi.

"REDMON'IN KRAMPONUNU BENİM YERİME DE ÖPÜN"

İkinci golden sonra "Cenk Tosun diyeceksiniz" diyen Karakurt, 2 asist bir gol sonrası Redmond hakkında "Redmon'ın kramponunu benim yerime de öpün" dedi.

"O kadar çok gol atıyoruz ki takip edemiyorum artık" diyen Karakurt'un görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

