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  4. Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

17.02.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde voleybolcu sevgilisi Ebrar Karakurt ile yollarını ayıran İmge, İtalya'dan İstanbul'a döndü. Ayrılık sonrası arkadaşlarıyla eğlenceye giden İmge, öpücüklü pozunu paylaştı.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, ayrılık sonrası soluğu İstanbul'da aldı. Arkadaşlarıyla kafa dağıtan İmge'den öpücüklü poz geldi.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge gecelere aktı! Arkadaşı öpücüklere boğdu

Arkadaşlarıyla bütün gece dans eden İmge'nin derin göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Igor Gongonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, 2021 yazında sevgilisi İmge ile İtalya'ya taşınmıştı.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Ebrar Karakurt'un, İmge ile evlenebilmek için yurt dışından gelen teklifi kabul edildiği öne sürülmüştü.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Geçtiğimiz günlerde ayrılığa daha fazla dayanamayan İmge ve Ebrar Karakurt çifti, ilişkilerine bir şans daha vermişti ancak kavuşma kısa sürdü.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Birbirlerini takipten çıkan çift, aşk pozlarını da sildi.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

İmge ve Ebrar Karakurt'un ayrılık sebebine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı


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Ebrar Karakurt
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