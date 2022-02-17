Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'den öpücüklü poz! Adeta nispet yaptı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, ayrılık sonrası soluğu İstanbul'da aldı. Arkadaşlarıyla kafa dağıtan İmge'den öpücüklü poz geldi.

Arkadaşlarıyla bütün gece dans eden İmge'nin derin göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.

Igor Gongonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, 2021 yazında sevgilisi İmge ile İtalya'ya taşınmıştı.

Ebrar Karakurt'un, İmge ile evlenebilmek için yurt dışından gelen teklifi kabul edildiği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ayrılığa daha fazla dayanamayan İmge ve Ebrar Karakurt çifti, ilişkilerine bir şans daha vermişti ancak kavuşma kısa sürdü.

Birbirlerini takipten çıkan çift, aşk pozlarını da sildi.

İmge ve Ebrar Karakurt'un ayrılık sebebine dair net bir bilgi bulunmuyor.



