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Ebrar Karakurt'tan seçim paylaşımı! "Genciz, çıtırız..."

15.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, seçimlerde kime oy vereceğini açıklamasıyla gündem olmuştu. Ünlü sporcu seçim sonrası da sessiz kalmadı. İşte Ebrar Karakurt'un gündem olan paylaşımı...

Ebrar Karakurt'tan seçim paylaşımı! "Genciz, çıtırız..."

Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt seçim paylaşımıyla dikkat çekti.

Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı pankartı paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Ekran Alıntısı

Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş kalp emojisiyle paylaşımını yapan Karakurt seçim sonrası da sessiz kalmadı.

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Seçimin 2. tura kalması gündemi bulurken sporcu "Genciz, çıtırız baştan başlarız" diyerek gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt Oyuncu

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