Ebrar Karakurt'tan seçim paylaşımı! "Genciz, çıtırız..."

Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen milli voleybolcu Ebrar Karakurt seçim paylaşımıyla dikkat çekti.

Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı pankartı paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş kalp emojisiyle paylaşımını yapan Karakurt seçim sonrası da sessiz kalmadı.

Seçimin 2. tura kalması gündemi bulurken sporcu "Genciz, çıtırız baştan başlarız" diyerek gündem oldu.



