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Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisini öpmeye doyamadı! Yatak pozu gündem olmuştu

23.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan İmge, şimdilerde fenomen sevgilisi Buse Plan ile dünyayı geziyor. İmge, Hollanda'da bir hamburgercide sevgilisi Buse Plan'ı öpmeye doymadı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisini öpmeye doyamadı! Yatak pozu gündem olmuştu

Uzun yıllar Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, fenomen sevgilisi Buse Plan'ı öpmeye doyamadı. Geçtiğimiz haftalarda yatak pozunu paylaşan Buse Plan, İmge'yi bir an olsun yanından ayırmıyor.

Yatak pozuyla gündeme oturan ikili, bu defa öpücük paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Konser sonrası Amsterdam'da bir hamburgerciye giden ikili, adeta aşka geldi.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisini öpmeye doyamadı! Yatak pozu gündem olmuştu

Buse Plan, sevgilisi İmge ile bir hostelden paylaştığı yatak pozuyla gündeme oturmuştu. Gelen tepkiler sonrası isyan eden Buse Plan, Türkiye'ye dönmek istemediğini dile getirmişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisini öpmeye doyamadı! Yatak pozu gündem olmuştu

İkili, Amsterdam sokaklarından dudak dudağa poz paylaşmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisini öpmeye doyamadı! Yatak pozu gündem olmuştu

Buse Plan ile aşk yaşamadan önce milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile birlikte olan İmge, sosyal medyada epey aktif.

Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan İmge, cesur pozlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Ebrar Karakurt ve İmge, ilk ayrılıklarından sonra yeniden bir araya gelmiş ancak çok geçmeden ikinci kez ilişkilerini bitirmişlerdi.

Türkiye'de cinsel tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ebrar Karakurt, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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