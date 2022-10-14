Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yeni sevgilisiyle Eyfel'den romantik pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu

Geçtiğimiz günlerde yatak pozlarıyla gündeme oturan Buse Plan ve İmge çifti, bu defa Eyfel Kulesi'nin önünden romantik bir paylaşım yaptı.

Buse Plan, sevgilisi İmge ile Paris pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Gezgin fenomenin paylaşımına, ''Çok yakışıyorsunuz, kimseye aldırmayın'' ve ''İki yetişkin insan. Kararlarını sorgulamak bize düşmez'' gibi destek içeren yorumlar yapıldı. Ancak tepkisini dile getiren sosyal medya kullanıcıları da vardı. Plan'ın romantik pozuna ''Bunlar sapıkça ve hayasızca davranışlar, bu davranışları normalleştirmeyin'' tarzında eleştiriler de yapıldı.

İŞTE O POZ

Buse Plan ve İmge, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam sokaklarından dudak dudağa paylaşım yapmışlardı.

İkilinin yatak pozunun tepki çekmesi üzerine Buse Plan daha fazla sessiz kalamamış ve bu zihniyet yüzünden ülkeye dönmek istemediğini söylemişti.

Bir zamanlar Ebrar Karakurt ile birlikte olan İmge, ünlü voleybolcu ile İtalya'da yaşıyordu.



