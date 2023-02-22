Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrası, 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Sosyal medyada normalleşme tartışmaları sürerken, Ebrar Karakurt'un tatil pozları tepki çekti.

Venezia'da poz veren Ebrar Karakurt'a takipçileri sessiz kalamadı. Ünlü voleybolcuya, ''Bu aralar böyle paylaşımlar olmuyor'', ''Türkiye kan ağlarken gerek yoktu'' ve ''Biz henüz normale dönmedik Ebrar'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise ''Bu kara günlerde içimiz açıldı'' ve ''Gayet de duyarlı bir sporcu, ülkesi için yaptıkları ortada'' diyerek Ebrar Karakurt'u savundu.

2021 yılından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde çıktığı maçta Türk bayrağı açarak 'Kalbim ülkem ile' demişti. İtalyan Voleybol Ligi'nin resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedeler için bağış çağrısı yapılmıştı.





