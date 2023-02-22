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  4. Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

22.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Venezia tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ülke büyük bir deprem felaketi yaşarken, bu tür pozların zamanı değil' diyerek sitem etti.

Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrası, 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Sosyal medyada normalleşme tartışmaları sürerken, Ebrar Karakurt'un tatil pozları tepki çekti.

Venezia'da poz veren Ebrar Karakurt'a takipçileri sessiz kalamadı. Ünlü voleybolcuya, ''Bu aralar böyle paylaşımlar olmuyor'', ''Türkiye kan ağlarken gerek yoktu'' ve ''Biz henüz normale dönmedik Ebrar'' gibi yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

Bazı takipçileri ise ''Bu kara günlerde içimiz açıldı'' ve ''Gayet de duyarlı bir sporcu, ülkesi için yaptıkları ortada'' diyerek Ebrar Karakurt'u savundu.

Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

2021 yılından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde çıktığı maçta Türk bayrağı açarak 'Kalbim ülkem ile' demişti. İtalyan Voleybol Ligi'nin resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedeler için bağış çağrısı yapılmıştı.

Ebrar Karakurt'un İtalya pozları tartışma yarattı! 'Zamanı değil'

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