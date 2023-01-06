Ebrar Karakurt'un paylaşımlarına çirkin yorumlar! Sonunda isyan etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezondan beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar ülkemizi de en iyi şekilde temsil ediyor.

Ebrar Karakurt renkli sosyal hesabıyla da gündeme geliyor. Ünlü sporcuya son olarak yapılan çirkin yorumlar Ekşi Sözlük'te gündeme geldi. "Trans mı?", "Benden daha erkek","Erkeğe benzeyen kadın" gibi yorumları gören Ebrar Karakurt da sonunda sitem etti.

Ebrar Karakurt bir paylaşım yaparak "Bizim taraftar grubuyla akşam yemeğindeyiz. Bana bir anda Türkçe tezahürat yapmaya başladılar. Dedim olabilir. Türkiye'de de fotoğraflarımın altına aptal saptal yorumlar yapıldığı için haberlere çıkıyorum. Fark tam olarak bu. Onlar adıma beste söylüyor siz fotoğraflarımın altına ağzı alınmayacak yorumlar yapıyorsunuz" dedi.

Ünlü voleybolcu daha sonra ise "Neyse ki ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyorum" dedi.



