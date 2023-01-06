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  4. Ebrar Karakurt'un paylaşımlarına çirkin yorumlar! Sonunda isyan etti

Ebrar Karakurt'un paylaşımlarına çirkin yorumlar! Sonunda isyan etti

06.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları'ndan biri olan Ebrar Karakurt başarılı spor hayatının yanında yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Başarılı sporcuya gelen "Erkek gibi", "Trans mı" gibi yorumlar ise sosyal medyada tepki çekti. Ebrar Karakurt da bu paylaşımlar gündeme gelince bakın ne dedi.

Ebrar Karakurt'un paylaşımlarına çirkin yorumlar! Sonunda isyan etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezondan beri İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma terleten Ebrar ülkemizi de en iyi şekilde temsil ediyor.

Ebrar Karakurt renkli sosyal hesabıyla da gündeme geliyor. Ünlü sporcuya son olarak yapılan çirkin yorumlar Ekşi Sözlük'te gündeme geldi. "Trans mı?", "Benden daha erkek","Erkeğe benzeyen kadın" gibi yorumları gören Ebrar Karakurt da sonunda sitem etti.

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Ebrar Karakurt bir paylaşım yaparak "Bizim taraftar grubuyla akşam yemeğindeyiz. Bana bir anda Türkçe tezahürat yapmaya başladılar. Dedim olabilir. Türkiye'de de fotoğraflarımın altına aptal saptal yorumlar yapıldığı için haberlere çıkıyorum. Fark tam olarak bu. Onlar adıma beste söylüyor siz fotoğraflarımın altına ağzı alınmayacak yorumlar yapıyorsunuz" dedi.

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Ünlü voleybolcu daha sonra ise "Neyse ki ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyorum" dedi.


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