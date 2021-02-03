Ebru Destan: Annemin eski eşi şantajla para talep ediyor!

Eski model Ebru Destan’ın üvey babası Kemal Uludağ, Uçankuş’ta yayınlanan bir programda üvey kızını vefasızlıkla suçladı: “Benim onda babalık hakkım var. Yardım etmedi ben de kendimi küçük düşürmek istemedim. Şu an engelli maaşıyla geçiniyorum, başka gelirim yok.”

Uludağ, Destan’ın modellik yapmasına karşı çıktığını da belirtti: “Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı. Çünkü çocukları vardı. Onlara kendi çocuklarım gibi bakıp sahip çıktım. Babası yerine koyuyordu beni. Benden çok da korkuyordu. Tutucu olduğum için mankenlik yapmasına karşı çıktım.”

Kemal Uludağ, 20 yıl önce üvey babası olduğunu açıkladığında Ebru Destan’ın kendisiyle görüşmeyi kestiğini de söyledi: “Beni mahkemeye verdi. ‘Seni öldüreceğim, bana bakacaksın’ demişim. Ben seni niye öldüreyim, canavar mıyım? Televizyonda bazı şeyler konuşmuş ‘Yok, ben kabul etmiyorum babalığını’ diye. Burada tek başıma duvarla konuşuyorum. ‘Bana yardım yap’ diyemem, onun içinden gelmesi lazım.”

