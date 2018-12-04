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Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

Ebru Gündeş'in ABD'de itirafçı olup cezaevinden çıkan ve lüks yaşamına geri dönen eşi Reza Zarrab'ın yanına taşınacağının ortaya çıkması tartışılıyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Ebru Gündeş'e zehir zemberek suçlamalarda bulundu.

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş ve kızı Alara ile gittiği Miami'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Zarrab daha sonra itirafçı oldu ve Türkiye aleyhine verdiği ifadelerle cezaevinden çıkıp New York'ta lüks bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak Ebru Gündeş'in de kızı ile birlikte Reza Zarrab'ın yanına taşınacağı açıklandı. İşte bu karar, Reza Zarrab ilk gözaltına alınıp tutuklandığında çokça tartışılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi: Reza Zarrab, ABD ile anlaşarak gitti, tatil bahaneydi... Habertürk yazarı Sevilay Yılman o eski tartışmayı hatırlatıp Ebru Gündeş'e çok ağır suçlamalar yöneletti.

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"O zamanlar dilimde tüy bitti bunu sizlere anlatmak için" diyen Sevilay Yılman, "Defalarca yazdım, çizdim bu adam ve karısı Türkiye’yi karalamak için ABD’yle işbirliği yaptılar. “Kızlarının Disneyland’ı görme arzusu filan tamamen senaryonun bir parçası. Mesele Disneyland değil, mesele kapağı tamamen ABD’ye atmak” dediğimde kimisi inanmadı" ifadelerini kullandı.

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"Bildiğim tek şey, bir kez daha Reza Zarrab ya da diğer bilinen ismiyle Rıza Sarrap! Her ne haltsa… İşte bu arkadaş ve karısı yani Ebru Gündeş… Bu ülkenin altını oymak için anlaşma yaptılar" iddiasını tekrarlayan Sevilay Yılman şöyle devam etti:
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"Daha Türkiye’deyken üstelik yapılan bu anlaşma gereği de; 'Öt Reza’cım… Bize Türkiye’yi sıkıştıracak bildiğin bilmediğin ne varsa dök! Biz de ABD de de eşin ve kızınla kurmak istediğin hayatı sana verelim!' denilmişti. İşte şimdi o denilen yerine getiriliyor."

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"Ebru Hanım ile kızı Alara hâlâ FBI korumasında olduğu bilinen kocasının yanına taşınıyor" hatırlatması yapan Sevilay Yılman, "Biliyorum ki çoğunuz öfkeden deliye dönüyor bu satırları okudukça. Özellikle de o sesine hayran olduğunuz, ayıla bayıla şarkılarıyla mest olduğunuz Ebru Gündeş’e kızıyorsunuz!" dedi. Yılman yazısını şöyle bitirdi:

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Ve ihtimal diyorsunuz ki; “Senin kocan bunca yıl ekmeğini yediği Türkiye’yi çamurlayarak, karalayarak Amerikalılara sattı. Aylarca bu ülke insanı senin kocanın bu ahlaksızlığı yüzünden hop oturduk hop kalktık. Sayesinde ABD’den dünyanın kazığını yedik. Şimdi sen hiçbir şey olmamış gibi kalkıp bu hain adamın yanına gidiyorsun!”

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Yapmayın! Demeyin öyle kadıncağıza… Nihayetinde o hain adamın yanına gitmeye mecburmuş. Yakınlarına açıklamış bu sebebi… Demiş; “Kızım ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum! Mecburen taşınıyorum New York’a!”

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Hülasa… Ebru Gündeş bu güne kadar ne yaptıysa… Yani bu ülkenin altına dinamiti koyup ABD’ye satış yapan hain kocasının yaptıklarına nasıl ve neden göz yumduysa… Bundan sonra da yapacağı herşey aynı şey için. Yani biricik kızı için!


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Anahtar Kelimeler:
Reza Zarrab Ebru Gündeş Amerika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aynen katılıyorum....
agziniza saglik ablacim kimsenin diyemedigini yazmissiniz
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