Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş ve kızı Alara ile gittiği Miami'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Zarrab daha sonra itirafçı oldu ve Türkiye aleyhine verdiği ifadelerle cezaevinden çıkıp New York'ta lüks bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak Ebru Gündeş'in de kızı ile birlikte Reza Zarrab'ın yanına taşınacağı açıklandı. İşte bu karar, Reza Zarrab ilk gözaltına alınıp tutuklandığında çokça tartışılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi: Reza Zarrab, ABD ile anlaşarak gitti, tatil bahaneydi... Habertürk yazarı Sevilay Yılman o eski tartışmayı hatırlatıp Ebru Gündeş'e çok ağır suçlamalar yöneletti.

"O zamanlar dilimde tüy bitti bunu sizlere anlatmak için" diyen Sevilay Yılman, "Defalarca yazdım, çizdim bu adam ve karısı Türkiye’yi karalamak için ABD’yle işbirliği yaptılar. “Kızlarının Disneyland’ı görme arzusu filan tamamen senaryonun bir parçası. Mesele Disneyland değil, mesele kapağı tamamen ABD’ye atmak” dediğimde kimisi inanmadı" ifadelerini kullandı.

"Bildiğim tek şey, bir kez daha Reza Zarrab ya da diğer bilinen ismiyle Rıza Sarrap! Her ne haltsa… İşte bu arkadaş ve karısı yani Ebru Gündeş… Bu ülkenin altını oymak için anlaşma yaptılar" iddiasını tekrarlayan Sevilay Yılman şöyle devam etti:

