Ebru Gündeş evleniyor mu? Reza Zarrab'dan boşanan Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir?

Ebru Gündeş gönlünü 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Ünlü sanatçının Rassan Khoshnaw yakın zamanda evleneceği öne sürüldü. Peki, Ebru Gündeş iddialara ne yanıt verdi? Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir?

EBRU GÜNDEŞ EVLENİYOR MU?

Sahne aldığı sırada Demet Akalın'ın sorusu üzerine konuya ilişkin iddialara yanıt veren Ebru Gündeş, nikah masasına oturmadığını belirtti.

Ebru Gündeş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benimle ilgili çok konuşurlar. Hakkımda yalan dolan çok iddia var. Beş senedir konuşmuyorum”

EBRU GÜNDEŞ'İN SEVGİLİSİ RASSAN KHOSNAW KİMDİR?

Rassan Khoshnaw, Iraklı bir iş adamıdır.

Rassan Khoshnaw'ın 28 yaşında olduğu ve 2021'de ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile yakınlaştığı öne sürülüyor.

Iraklı iş insanının milyon dolarlık araçları ve özel uçağı olduğu, Ebru Gündeş için çeşitli jestler ve sürprizler yaptığı da iddialar arasında bulunuyor.

