Ebru Gündeş: Her gün bir doz gülümse

Kısıtlamaların kalkması ile konser maratonuna başlayan şarkıcı Ebru Gündeş, sahnelere geri döndü.

"ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Konser vermeyi çok özlediğini söyleyen şarkıcı, "Beraber şarkı söyleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Çok özlemişiz. Allah sağlık versin, bir daha hiç ayrılmayalım" sözleriyle getirdi.

"HER GÜN BİR DOZ GÜLÜMSEME"

Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Gündeş, konu hakkında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Ebru Gündeş, Instagram'dan bir de paylaşım yaptı.

Gülerken bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, "Her gün bir doz gülümse" notunu düştü.

