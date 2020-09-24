Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş öldü! Sessiz sedasız cenaze

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre; Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Baba Gündeş daha önce yaptığı açıklamada “Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını” demişti.

