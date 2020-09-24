MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş öldü! Sessiz sedasız cenaze

Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş öldü! Sessiz sedasız cenaze

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 08:56 | Son Güncelleme

Ebru Gündeş'in babasıyla yıllardır küs olduğu biliniyor. Gündeş'in babası Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayatını kaybetti. Şarkıcı ise babasını sessiz sedasız toprağa verdi.

Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş öldü! Sessiz sedasız cenaze

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre; Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

ebru-gundes-in-babasi-remzi-gundes-vefat-etti-13622525_7049_m

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ebru-gundes-in-babasi-remzi-gundes-vefat-etti-13622525_3974_m
Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

Baba Gündeş daha önce yaptığı açıklamada “Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!Makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
'Durum çok fena' deyip İçişleri'ne seslendi
'Durum çok fena' deyip İçişleri'ne seslendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy'dan doğum günü paylaşımı! Bıyıklı yeni imajıyla şaşırttı
Çağatay Ulusoy'dan doğum günü paylaşımı! Son haliyle şaşırttı
MasterChef'te kim kazandı? İşte 23 Eylül MasterChef Türkiye'de masterclass ödülünü kazanan yarışmacı
MasterChef'te kazanan belli oldu!
Fahriye Evcen'den makyajsız ve doğal paylaşım
Makyajsız paylaşımına beğeni yağdı!
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu Cem Yılmaz sürpriziyle açıyor! İşte yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu Cem Yılmaz'la açıyor!
MasterChef'te Serhat neden yok? MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı: Seni yendik Covid-19
Seni yendik Covid-19
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.