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Ebru Gündeş'ten nostalji rüzgarı! Gençlik hallerine beğeni yağdı: "İlk günkü gibi"

25.08.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş de nostalji rüzgarına kapıldı. Sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçıya adeta beğeni ve yorum yağdı. Gündeş'in estetiksiz hallerini görenler gözlerine inanamadı.

Türkiye'nin güçlü kadın vokalleri arasında yer alan Ebru Gündeş, zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçının son paylaşımı olay oldu. Görenler gözünü alamadı.

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Ebru Gündeş 'Aşık', 'Dön Ne Olur', 'Demir Attım Yalnızlığa', 'Ağlamayacağım', 'Senin Olmaya Geldim' ve 'Kızıl Mavi' gibi şarkılarla tanınıyor.

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Türk arabesk fantezi müziğinin mihenk taşlarından biri olan sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

NOSTALJİ RÜZGARI

Gençlik yıllarını paylaşan sanatçıya kısa sürede beğeni yağdı. Gündeş paylaşımına, 'Hiç değişmediğim doğrudur' notunu düştü.

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Ünlü sanatçının paylaşımına iki saat içinde 56 bin beğeni geldi. Kullanıcılar ise paylaşıma ' Her yaşta güzelsin', 'Güzelliğin sırrını paylaş artık Ebru hanım', 'Sen hep güzeldin' gibi yorumlar yaptılar.

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Konfeksiyon işçisi iken Neşe Demirkat ile tanışan Gündeş, Koral Sarıtaş ile Selçuk Tekay'ın bulunduğu Marş Müzik Yapım ile anlaşır.

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Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yapmıştır. Ünlü sanatçı ilk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yaptı.

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Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la evlenmiş ve 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur.

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Ebru Gündeş hamdi yaşında

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