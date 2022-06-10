Ebru Polat'a gelen itiraf resmen pes dedirtti! "Üst komşumun kocasıyla yatakta..."

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Ebru Polat, takipçileriyle sık sık iletişim kuran ünlüler arasında yer alıyor. Dekolteli pozları ve güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Polat, Instagram'dan takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla da adından söz ettiriyor.

"YAPTIĞIN EN BÜYÜK ÇILGINLIK" SORUSUNA GELEN YANITLAR ŞOKE ETTİ

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sürekli farklı konseptler deneyen ve takipçileriyle sık sık sohbet eden Ebru Polat, sorduğu soru sonrasında aldığı cevaplarla herkesi şaşkına çevirdi.

Gelen itiraflar sonrasında nutku tutulan güzel şarkıcı, cevaplarıyla da resmen olay yarattı.

"Yaptığın en büyük çılgınlık" sorusunu hikayesinde paylaşan ve gelen cevapları paylaşan Polat, resmen şaşkına döndü. Sorduğu soruya, "Düğünde damat kaçırdım ama yarım saatçik" cevabını alan Polat, verdiği cevapla dikkat çekti. Ebru Polat karşılık olarak, "WC'ye mi. Ne cesaret valla iyi gelin seni parçalamadı" yanıtını verdi.

PES DEDİRTEN İTİRAF AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Birbirinden ilginç yanıtları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ebru Polat'a gelen bir başka yanıt ise resmen pes dedirtti.

Sorduğu soruya cevap veren bir takipçisi, "Şu anda üst komşumun kocasıyla yatakta seni izliyoruz karısı tatilde. Selamı var sana." itirafıyla resmen buz kestirdi. İtirafı gören Ebru Polat ise adeta çileden çıktı. Polat cevap olarak, "Selamı mı var bana. Kızım siz arsız olmuşsunuz iyice. İnşallah karısı sizi yakalar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.



