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Ebru Polat 'Çok sinir oluyorum bu tür mesajlara' diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 08:34
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"Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum" diyen Ebru Polat sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Ebru Polat 'Çok sinir oluyorum bu tür mesajlara' dedi.

Ebru Polat 'Çok sinir oluyorum bu tür mesajlara' diyerek paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. "Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı. Bekarlık daha güzel, böyle mutluyum" diyen Ebru Polat kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

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Ebru Polat'a gelen mesajda "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim" yazıyordu.

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Şarkıcı bu mesajı paylaşarak "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat" diyerek sitem etti.

Chef GPT


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