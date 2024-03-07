Ebru Polat 'Çok sinir oluyorum bu tür mesajlara' diyerek paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. "Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı. Bekarlık daha güzel, böyle mutluyum" diyen Ebru Polat kendisine gelen bir mesajı paylaştı.



Ebru Polat'a gelen mesajda "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim" yazıyordu.

Şarkıcı bu mesajı paylaşarak "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat" diyerek sitem etti.





