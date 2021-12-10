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Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

10.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Polat, bu defa eteğini kaldırıp verdiği sahne pozuyla olay oldu.

Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan fakat sonrasında şarkıcılığa soyunarak tüm ülkenin tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Polat, eteğini kaldırdığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp bacağını gösterdi

Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Polat, küçük yaşlarda müziğe ilgisi olmasına rağmen Hukuk okumayı tercih etmiş ve bir süre avukat olarak çalışmıştı.

Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Sonrasında şarkıcılık yapmaya karar veren Polat, Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor.

Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Ünlü şarkıcının aynı zamanda kendi kurduğu bir kozmetik markası da bulunuyor.

Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!


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Ebru Polat
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