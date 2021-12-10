Ebru Polat durmak bilmiyor! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan fakat sonrasında şarkıcılığa soyunarak tüm ülkenin tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Polat, eteğini kaldırdığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Polat, küçük yaşlarda müziğe ilgisi olmasına rağmen Hukuk okumayı tercih etmiş ve bir süre avukat olarak çalışmıştı.

Sonrasında şarkıcılık yapmaya karar veren Polat, Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor.

Ünlü şarkıcının aynı zamanda kendi kurduğu bir kozmetik markası da bulunuyor.



