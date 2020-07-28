Ebru Polat: Her şeyi devletten beklememem lazım

Normalleşmeyle birlikte kendini sahnelere atan Ebru Polat kadına şiddet haberleri sonrası bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Ebru Polat bir video çekerek 'her şeyi devletten beklememem lazım' dedi.

"Ben artık buna göz yummak istemiyorum" diyen Ebru Polat takipçilerine şunları söyledi:

"Kadınlarımız için bir şeyler yapmak istiyorum. Özellikle kadın sığınma evine mecbur kalan kadınlarımız için bir şeyler yapmak istiyorum. Bana nasıl destek olabilirsiniz? Belki bir dernek açabilirim. Hep dünya için değil ahiret için çalışalım."

