Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu! 'Ne var yani?'

Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, özel öğretmen çıkışından dolayı hedef oldu.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yaparak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.

DEMET'İ SAVUNAYIM DERKEN TEPKİ ÇEKTİ

Akalın'a destek olmaya çalışan Polat "Herkes özel öğretmenle büyüdü" deyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Polat için "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada bir avukat bu açıklama sonrası "Demek ki neymiş; 4. Sınıftan başlamak da yetmeyebiliyormuş. Sağlık olsun" yorumu yaptı. Ebru Polat bu yoruma çok kızdı ve "Sözde tanınan bir avukat olan Çağdaş Çelik'ten kişilik haklarımı zedeleyen ağır sözlü şiddete uğradım" dedi.

Polat açıklamasının devamında ise "Yazıklar olsun sizin gibilerden bıktık artık yeter be! Elini kolunu sallayarak ona buna hakaret edemezsiniz" dedi.

