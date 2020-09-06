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Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu! 'Ne var yani?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 07:28 | Son Güncelleme

Ebru Polat yaptığı paylaşımla yine olay oldu! Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilen Demet Akalın'ı savunurken "Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük ne var bunda" diyen Ebru Polat'a eleştiri yağdı.

Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu! 'Ne var yani?'

Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, özel öğretmen çıkışından dolayı hedef oldu.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yaparak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.

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DEMET'İ SAVUNAYIM DERKEN TEPKİ ÇEKTİ

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Akalın'a destek olmaya çalışan Polat "Herkes özel öğretmenle büyüdü" deyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Polat için "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada bir avukat bu açıklama sonrası "Demek ki neymiş; 4. Sınıftan başlamak da yetmeyebiliyormuş. Sağlık olsun" yorumu yaptı. Ebru Polat bu yoruma çok kızdı ve "Sözde tanınan bir avukat olan Çağdaş Çelik'ten kişilik haklarımı zedeleyen ağır sözlü şiddete uğradım" dedi.

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Polat açıklamasının devamında ise "Yazıklar olsun sizin gibilerden bıktık artık yeter be! Elini kolunu sallayarak ona buna hakaret edemezsiniz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben kasabım cahil sayılıyormuyum.avukatın dediğini ben diyebiliyormuyum.keşke 1.sınıfta tutaymış ebeveynlerin özel öğretmeni
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