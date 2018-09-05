MAGAZİN

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

İdil Fırat ile evlilik hazırlığında olan Mert Fırat'a bir tepki de Ebru Polat'tan geldi. Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı Ebru Polat, sosyetik güzel İdil Fırat'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Mert Fırat'a sert çıktı.

Mert Fırat'ın Hande Doğandemir'le ilişkisinin hemen ardından İdil Fırat'la evlenme kararı almasına tepki gösteren Polat, "Üzücü bir durum var. Mert Fırat'ın yıllardır bir ilişkisi var. ilişkinin üzerine hemen başka birisiyle evlenilmesi bir kadının gururunu çok inciltiyor. İdil Fırat'a çok yüklenilmemeli Mert Fırat'a yüklenilmeli. Mert Fırat'ın yaptığı çok yanlış saygısızlık" diye konuştu.

"KARIŞMAK İSTEMEDİM"

Demet Akalın'ın sosyal medya üzerinden Hande Doğandemir'e sahip çıktığı hatırlatılınca, "Haklı ben de bir şeyler yazmak istedim ama sonra karışmak istemedim" diye konuştu.

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ALYANSLA GÖRÜNTÜLENDİ

Parmağında alyansıyla görüntülenen şarkıcı, "Çok ve stresli günler geçiriyorum. Bir arkadaşım dedi ki senin stresini alayım. Yüzük hediye almış, ne yaparsan yap ister parmağına tak ister anahtarlık yap" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Mert Fırat İdil Fırat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz de daha zenginini bulunca maymun gibi bir dalı bırakıp ötekine zıplıyorsunuz arkanızda enkaz mı bıraktınız diye dönüp bakmadan ..o iş n'olacak ?? milletin özelinden sanane hem aralarında ne yaşandı bitti bilebilir misin?
yazık ya.bu kadında hala masalarda meze olmaya devam ediyor.
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