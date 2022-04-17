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Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! "Kim demiş ayıptır diye"

17.04.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken paylaşımlarda bulunan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" ifadelerini kullandı. Ebru Polat'ın kırmızı tulumu ve dekoltesiyle yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! "Kim demiş ayıptır diye"

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

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Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

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Takipçilerin bir kısmı fotoğraf ve video arasındaki filtre farkına takılırken kimisi de "Hangi devirdeyiz" yorumları yaptı.


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Ebru Polat
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