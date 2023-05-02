Ebru Polat sütyen giymedi! Elbisesinin düğmelerini açıp paylaştı

Her paylaşımı olay olan ve son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ebru Polat bu defa yine iddialı tarzıyla dikkat çekti. Dekolteli pozlarını takipçileri ile paylaşan Polat süper mini elbisesinin düğmelerini de açıp poz verdi.

Ünlü ismin göğüs dekoltesine beğeni yağarken içine sütyen giymediği de dikkat çekti. Ebru Polat göğüs dekolteli pozlarını ise peş peşe paylaştı.

Ebru Polat'a takipçileri; 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?', 'Gerçek olmayacak kadar güzel', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

Gerçek adı 'Filiz Sarıkaya' olan Ebru Polat, sonrasında Ebru Polat ismini kullanmaya devam etmiştir.



