MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat sütyen giymedi! Elbisesinin düğmelerini açıp paylaştı

Ebru Polat sütyen giymedi! Elbisesinin düğmelerini açıp paylaştı

02.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Ebru Polat bu defa yine sınırlarını zorladı ve elbisesinin düğmeleri açıp poz verdi. Polat içine sütyen giymedi tercih etmedi.

Ebru Polat sütyen giymedi! Elbisesinin düğmelerini açıp paylaştı

Her paylaşımı olay olan ve son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ebru Polat bu defa yine iddialı tarzıyla dikkat çekti. Dekolteli pozlarını takipçileri ile paylaşan Polat süper mini elbisesinin düğmelerini de açıp poz verdi.

Ünlü ismin göğüs dekoltesine beğeni yağarken içine sütyen giymediği de dikkat çekti. Ebru Polat göğüs dekolteli pozlarını ise peş peşe paylaştı.

Ebru Polat 1

Ebru Polat'a takipçileri; 'Utanır insan böyle güzel olunur mu?', 'Gerçek olmayacak kadar güzel', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Ebru Polat 2

İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

Ebru Polat 3

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

Ebru Polat 4

Gerçek adı 'Filiz Sarıkaya' olan Ebru Polat, sonrasında Ebru Polat ismini kullanmaya devam etmiştir.

Ebru Polat 8

Ebru Polat 7

Ebru Polat 6

Ebru Polat 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...
Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddialarına Esra Dermancıoğlu'dan son nokta! ''Benimle imam nikahı yaptı''
Kanal yönetimi o dizinin fişini çekti!Kanal yönetimi o dizinin fişini çekti!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı ele

En Çok Okunan Haberler

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

5 ilin adını verdi, memleketiyle karşılaştırdı!

Veda Mektubu'nun Ziya'sı 5 yıllık aşkıyla evlendi! Bakın eşi kim çıktı

Veda Mektubu'nun Ziya'sı 5 yıllık aşkıyla evlendi! Bakın eşi kim çıktı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.