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Ebru Polat'tan bikinili paylaşım! Bakın sırrı neymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, sosyal medyadan bikinili fotoğrafını paylaştı. Polat, fotoğrafının altına fit vücudunun sırrını yazdı.

Polat, sosyal medyadan bikinili fotoğrafını paylaştı. Polat, fotoğrafının altına fit vücudunun sırrını yazdı.

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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, zayıf kalmanın formülünü verdi.

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Şimdilerde ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, vaktinin büyük bir kısmını teknede geçiriyor.

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Geçtiğimiz günlerde teknede dans ettiği anları paylaşan şarkıcı, bu sefer de siyah bikinili pozunu paylaştı. Ebru Polat, zayıf kalmanın formülünü verdi.

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Karantina sürecinde dahi formuna dikkat çeken Polat, gönderisinin altına şunları yazdı:

"Size fit ve sağlıklı bir vücudun sırrını açıklıyorum... Kahvaltıda salça yemek.. Faydalarını bilenler bilir."

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