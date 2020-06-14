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Ebru Polat'tan bomba karar! 'Hak yoluna döndük'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 07:51 | Son Güncelleme

'Her güne 1 sevgili koyacağım' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Polat fikrini değiştirdi! Ebru Polat karantina sonrası itirafıyla dikkat çekti.

Ebru Polat'tan bomba karar! 'Hak yoluna döndük'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve çıkışlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, maddi durumun hiçbir öneminin olmadığını belirterek "Hayranımla evleniyorum yakında sizinle tanıştıracağım" dedi.

Her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, bugün saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde evlilik müjdesini verdi. Video çekerek özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinada çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah.

Ebru Polat: Her güne bir sevgili koyacağımEbru Polat: Her güne bir sevgili koyacağım

Hak yoluna döndük hepimiz aklımız başımıza geldi. Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim. Ben hayranımla evleneceğim demiştim. Eşimi size yakında göstereceğim. Evet evleneceğim az kaldı" dedi.

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"BENİM İÇİN PARA PUL ÖNEMLİ DEĞİL"

Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajına cevap veren Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" ifadelerini kullandı.

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