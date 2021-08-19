Ebru Polat'tan iddialı sahne kıyafeti! Bakan bir daha baktı

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat son paylaşımıyla dikkat çekti.

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'dan yazlık kiralamış ve kirasının fiyatı olay olmuştu. Ebru Polat şimdi de sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Polat süper mini elbisesi ve cesur göğüs dekoltesiyle arabanın içinde pozlar verdi.

Hayranlarını mest eden Polat "Hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum" diyerek de düşman çatlattı.





