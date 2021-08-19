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Ebru Polat'tan iddialı sahne kıyafeti! Bakan bir daha baktı

19.08.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki yazlığına ödediği parayla gündem olan Ebru Polat sahnelere döndü. Polat'ın sahne için tercih ettiği elbise olay oldu.

Ebru Polat'tan iddialı sahne kıyafeti! Bakan bir daha baktı

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Güzel şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'dan yazlık kiralamış ve kirasının fiyatı olay olmuştu. Ebru Polat şimdi de sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Polat süper mini elbisesi ve cesur göğüs dekoltesiyle arabanın içinde pozlar verdi.

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Hayranlarını mest eden Polat "Hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum" diyerek de düşman çatlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Ebru Polat
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