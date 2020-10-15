Ebru Polat'tan Kadir Şeker paylaşımı: Bir hukukçu olarak...

Kadir Şeker'in aldığı ceza gündeme bomba gibi düştü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Bu karara Ebru Polat da isyan etti. Polat yaptığı paylaşımda bu karara dair düşüncelerini ifade etti.

Ebru Polat açıklamasında şunları söyledi:

"Bir hukukçu olarak kanunların ne dediğini elbet biliyorum, bu şekilde karar vermek zorunda olduğunuzu yoksa birçok kötü niyetin bu şekilde su istimal edileceğini de biliyorum... Ve yargı merciini çok iyi anlıyorum.... Emsal olmaması gerek onu da çok iyi biliyorum... AMA AMA AMA Bu çocuğun tek suçu bir kadını korumak ve niyet o kadar belli ki... o şahısları tanımaz etmez, ortada bir plan yok bir şey yok... Eğitimi için çabalayan hayalleri hedefleri olan biri ve ortada KASTİ DEĞİL, TAKSİRLE KASTI AŞAN BİR SUÇ (ÖLÜM) var... VE HUKUKTA ÇOK İYİ BİLDİĞİM 2 ŞEY VAR; İYİ NİYET VE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ... Söyleyeceklerim bu kadar..."