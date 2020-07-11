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Ebru Polat'tan Semiha Yıldırım tepkisi! 'Bırak edepsizler kendileri utansın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yapılan çirkin yorumlara Ebru Polat'tan tepki geldi. Polat Yıldırım'ı paylaşarak destek mesajı yayınladı.

Ebru Polat'tan Semiha Yıldırım tepkisi! 'Bırak edepsizler kendileri utansın'

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa’da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özeren daha sonra ise tutuklanmıştı.

Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!” paylaşımında bulundu.

Özeren’in yaptığı bu çirkin paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren'e tepki gösteren bir isim de Ebru Polat idi.

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından Semiha Yıldırım'ı paylaşarak şunları yazdı:

eaeae

"Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..."

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