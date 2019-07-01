MAGAZİN

Ebru Polat'tan takipçisine yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat aynı zamanda Bodrum'da sahnede alıyor. Polat plajda sahneye çıkarken tercih ettiği kostümüyle bir takipçisinden eleştiri alınca bakın ne yanıt verdi.

Ebru Polat'tan takipçisine yanıt!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat şu sıralar Bodrum'da... Sosyal medyayı aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Polat, tatil yaptığı Bodrum'da sahneye de çıktı.

Akşamüstü sahne aldığı Bodrum'da tercih ettiği kostümüyle beğeni toplayan Polat o anlarını da hesabından paylaştı.

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Polat'ın kıyafetine "Giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna yapan bir takipçisine ise Polat'dan yanıt gecikmedi. Bu yoruma kızan Polat takipçisine şu yanıtı verdi:

"Sen plaja şalvarla gidiyorsun herhalde... Sana ne benim kıyafetimden..."

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Ebru Polat Ebru Polat instagram

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