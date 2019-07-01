Ebru Polat'tan takipçisine yanıt!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat şu sıralar Bodrum'da... Sosyal medyayı aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Polat, tatil yaptığı Bodrum'da sahneye de çıktı.

Akşamüstü sahne aldığı Bodrum'da tercih ettiği kostümüyle beğeni toplayan Polat o anlarını da hesabından paylaştı.

Polat'ın kıyafetine "Giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna yapan bir takipçisine ise Polat'dan yanıt gecikmedi. Bu yoruma kızan Polat takipçisine şu yanıtı verdi:

"Sen plaja şalvarla gidiyorsun herhalde... Sana ne benim kıyafetimden..."





