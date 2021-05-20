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Ebru Şahin bikinili fotoğraflarıyla büyüledi

20.05.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle hayran sayısını katlayan Ebru Şahin, şu sıralar sevgilisi Cedi Osman’la birlikte tatilde. Doğum gününe özel fotoğraflar paylaşan Ebru Şahin’in gönderisi hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin bikinili fotoğraflarıyla büyüledi

Ebru Şahin, 3 sezon boyunca atv’de yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat vermişti. Oyuncu, yeni yaşının kutlamanın sevinciyle bir paylaşım yaptı.

Daha önce İstanbullu Gelin ve Yasak Elma dizilerinde boy gösteren Ebru Şahin asıl çıkışını Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle yaptı. Hayranları güzel oyuncunun sıradaki projesini merakla beklerken bir taraftan oyuncuyu sosyal medyadan takip ediyor.

EBRU ŞAHİN’DEN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL POZLAR

Ebru Şahin’in 18 Mayıs günü doğum günüydü. 1994 doğumlu olan oyuncu, 27 yaşına girdi. Oyuncu, yeni yaşının coşkusuyla bikinili fotoğraflarını yayınladı.

AA

İki fotoğraf paylaşan Şahin, İngilizce olarak “Yeni yaşımı bekliyorum” dedikten sonra da “Bırakın gelsin” ifadesiyle esprili bir söylemde bulundu. Hayranları, oyuncunun bu keyifli hallerine bayıldı ve övgü dolu pek çok yorum yaptılar.

BB

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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