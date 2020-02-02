Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den bikinili paylaşım

Son dönemlerin popüler oyuncusu Ebru Şahin sosyal medyayı aktif kullanıyor.

'Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl Phuket tatili sırasında çektiği fotoğrafları Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Şahin bikinili pozlarına "Belki cok ozledim! İyi pazarlar" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı hayranlarını mest etti. Şahin'in pozlarına beğeni yağdı.

EBRU ŞAHİN NERELİ?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Dizide Akın Akınözü ile aralarındaki uyumla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Şahin'in nereli olduğu merak konusu olmuştu. Ebru Şahin İstanbul doğumlu...

