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Ebru Şallı: Afet zamanında parti çekişmesi olmaz

02.11.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Ebru Şallı: Afet zamanında parti çekişmesi olmaz

Eski manken Ebru Şallı, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısının 91'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Eski manken Ebru Şallı da yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şallı, konuyla ilgili, "Deprem ve afet zamanında; parti çekişmesi olmaz, ideolojik kavga olmaz, siyasi atışma olmaz, dini tartışma olmaz, politik propaganda olmaz. Yardım olur, dua olur, destek olur, birlik olur, kardeşlik olur..." ifadelerini yayınladı.

Ebru Şallı, İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT'a bağış yapma çağrısında bulundu.

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