MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı bayramda oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı bayramda oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 08:59 | Son Güncelleme

Oğlu Pars Tan'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. Ebru Şallı'nın mesajı görenleri üzdü. Şallı sokağa çıkma yasağı sebebiyle özel izin almıştı.

Ebru Şallı bayramda oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı "Ponçik" dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirdi. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.

Instagram hesabından bayram mesajı yayımlayan Ebru Şallı "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

5ecb48be0f25441b88fc0974

Öte yandan oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Pars'ın kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

5ecb48bd0f25441b88fc096e

Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

'BOL BOL KONUŞUYORUM ONUNLA'

Şallı oğlunun mezarıyla ilgili söylediği şu sözlerle yürekleri dağlamıştı: "Hayatımda ilk kez cansız bir beden görüyordum. Ve çocuğumdu o benim, dünya güzeli oğlum… (Ağlıyor) Sonra beni çıkardılar yanından… Defin işi hızlıca halloldu, şansımıza, çok güzel bir mezarlığa gömüldü. Sürekli gidiyorum yanına. Kuşlar ayrılmıyor, yemyeşil bir yer. Ben kalpler koydum mezarına, onun sevdiği şeyler. Ha bir de taşlarının hepsini gömdüm. Çünkü taşlarını istemişti ya, benden en son. Bol bol konuşuyorum onunla. Orada, onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Dünya tatlısı bir çocuktu Ponçik, “Bebeğim” diyordu bana, “Seni, çevrimiçi gördüm! O yüzden sana kalp- kalp- kalp yolladım!” Okuldan gelirken, “Dur Azmi Abi, anneme çiçek alalım!” diyen bir çocuk… Her Anneler Günü’nde şiirler, mektuplar…. Gece ilacını vermek için uyandırdığımda, daha gözünü açar açmaz, “Seni seviyore” diyen bir çocuk. Sevgi dolu. Hayat dolu… Bu çocuk ölemez! İçimde yaşar. O hep benimle… Acısı da bitmez! Benim kalbim attığı müddetçe Ponçik diye atar…"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Survivor'da canlı yayın sürprizi!Survivor'da canlı yayın sürprizi!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Kim Jong-un duyurdu! ABD ve Güney Kore'ye net mesajlar

Kim Jong-un duyurdu! ABD ve Güney Kore'ye net mesajlar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buse Terim resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Survivor'da karaoke yarışmasını kazanan canlı yayında açıklanacak! Survivor 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da canlı yayın sürprizi!

Hülya Avşar bornozlu pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım! Beğeni yağdı

Şeyma Subaşı'dan havuz başında bikinili pozlar!

Şeyma Subaşı'dan havuz başında bikinili pozlar!

Survivor Cemal Can'a Ezgi Mola'da doğum günü sürprizi! Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da Ezgi Mola'dan Cemal Can'ı ağlatan sürpriz!

Survivor bayram özel bölümünde ünlü isimler Anlat Bakalım'da yarıştı! Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

Survivor'da ünlü isimler yarıştı! İşte kazanan çift

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.