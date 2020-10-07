Ebru Şallı: Cumhurbaşkanımızdan, bütün siyasilere... Herkes sesimi duydu...

Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, Bodrum'a yerleştiğini ve artık emekli hayatı yaşayacağını belirtti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 43 yaşındaki Ebru Şallı, "Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba. Gideceğiz, geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

Bir jean markasının koleksiyonunu hazırlayan Şallı, "Çalışmalar beni yaşadığım bu kötü süreçten sonra güzel oyalıyor. Esasında yine koleksiyonlarımı yapıyorum, çalışıyorum yani. Bir yandan devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES SESİMİ DUYDU"

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Pars Tan'ın mezarının yanına iki adet kedi yuvası yaptırdı.

Yaşadığı zor süreç sonrası herkesin yanında olduğunu söyleyen Ebru Şallı, konu ile ilgili şunları söyledi: