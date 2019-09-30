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Ebru Şallı'dan 'evlilik sözleşmesi' itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, 'Benim tarafımdan bir sözleşme olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Bende imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme' açıklamasıyla şaşırttı.

Ebru Şallı'dan 'evlilik sözleşmesi' itirafı

Ataşehir Watergarden AVM’de gerçekleşen kadınlara yönelik bir organizasyona çiçeği burnunda gelin Ebru Şallı konuk oldu. İşin hayatındaki önemine değinen Şallı,“daha dün evlendin bugün iştesin diyeceksiniz bana, söz verdiğim bir organizasyondu o yüzden katıldım. Zaten ben çalışmayı çok seviyorum, işim önceliğim. Resmen gelinliğimi çıkartıp, buraya geldim diyebilirim“ dedi.

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"MASAL GİBİ BİR DÜĞÜNDÜ"

Düğünü hakkında yöneltilen sorulara “masal gibi bir düğündü gerçekten. Ailemizle, sevdiklerimizle çok güzeldi. Biraz doğaçlama oldu ama ilişkinin gittiği yer belliydi. daha önce aileler tanıştı. Yüzükler takıldı ve bugüne geldik. Her şey belliydi. Kimseye sürpriz olmadı” açıklamasını yaptı. İki oğlu bulunan Şallı çocukların evliliğine tepkisine ise;“Uğur’u tanıdıkları için çok seviyorlar. Pars zaten kankası. Bero Barcelona’da okulda, oda Uğur’u çok seviyor. Uğur’un çocukları da çok tatlı çok iyi anlaşıyoruz. 4 çocuğumuz oldu. Kalabalık bir aile oluyoruz.” dedi.

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, “Benim tarafımdan bir sözleşme olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Bende imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme.” açıklamasıyla şaşırttı.Evlilik sözleşmesi imzaladı
Son olarak çok konuşulan yüzüğü sorulunca Şallı “Onlarla ilgili konuşmayalım. Her şey güzeldi, masal gibiydi.“dedi.

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Ebru Şallı Uğur Akkuş evlilik sözleşmesi

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