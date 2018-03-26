MAGAZİN

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu defilesini izledi. Çıkışta merak edilen sorulara yanıt verdi...

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt

Cengiz Abazoğlu, adL markası için hazırladığı 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunu beğeniye sundu. “Color Fest” (Renk Şenliği) adlı koleksiyonun defilesinde ünlü mankenler podyuma çıktı.

Defileyi izlemeye gelenler arasında Ebru Şallı da vardı.

Ebru Şallı, “Sevgiliniz Uğur Akkuş’la neden sürekli basından kaçıyorsunuz? Sizi ne zaman el ele göreceğiz?” sorusuna “İnşallah yakın zamanda görürsünüz” diye yanıt verdi.

Uğur Akkuş’la imam nikâhı kıydıkları yönündeki haberleri yalanlayan Ebru Şallı, konu Uğur Akkuş’un devam eden boşanma davasına geldiğinde “Benim o konularla ilgim yok” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş

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