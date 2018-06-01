MAGAZİN

Ebru Şallı hakkında şok iddia!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Evli iş adamı Uğur Akkuş'la birliktelik yaşayan Ebru Şallı hakkında şaşkına çeviren iddia Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den geldi.

Ebru Şallı hakkında şok iddia!

Gonca Derin kendisini Ebru Şallı ile aldatan, eşi Uğur Akkuş hakkında 'kendisini darp ettiğini ve ölümle tehdit ettiği' gerekçesiyle dava açtı ve mahkeme Akkuş'a 2 yıl hapis cezası verdi.

Derin, mahkeme kararını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

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"ÇOK FENA DAYAK YEDİ"
Gonca Derin son olarak Ebru Şallı hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Derin'e, bir takipçisinden, "Hiç sevinmem böyle kararlara ama hiç de üzülmedim. Ama öyle umursamaz öyle pervasız ki paylaşımları. Parmaklıklarla plates yaparken, bir pazar günü koğuşta kırmızı gülleriyle 'musmutlu haftasonları' yaşayacak diye korkuyorum yahu" mesajı geldi.

Ebru Şallı'ya gönderme yapılan bu yoruma Gonca Derin'den cevap geldi, "Çok fena dayak yemiş Uğur'dan bakmayın siz. Çıkamıyor işin içinden" mesajını yazdı. Derin'in bu paylaşımı 'Ebru Şallı dayak mı yedi?' sorularını akıllara getirdi. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı şiddet gamze akkuş Uğur Akkuş

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