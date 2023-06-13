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  4. Ebru Şallı "İfadeye gitti" demişti ama... Uğur Akkuş serbest bırakıldı

Ebru Şallı "İfadeye gitti" demişti ama... Uğur Akkuş serbest bırakıldı

13.06.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılık şikayetine üzerine gözaltına alınan Uğur Akkuş için eşi Ebru Şallı "İfade vermeye gitti" demişti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş serbest bırakıldı. Akkuş'un müştekinin zararını gidermesi üzerine şikayetinden vazgeçmesi gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ebru Şallı "İfadeye gitti" demişti ama... Uğur Akkuş serbest bırakıldı

Hakkındaki şikayet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Uğur Akkuş gündeme oldu. Ebru Şallı her ne kadar eşinin gözaltına alınmadığını ifadeye gittiğini söylese de iş insanı emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

500 BİN DOLAR VERMİŞ

Uğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi.

Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılıkça gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler ise adreslerinde yakalandı.

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Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

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Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
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Ebru Şallı Uğur Akkuş

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