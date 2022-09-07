45 yaşındaki model Ebru Şallı her pozuyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde, 18 yaşındaki oğlu ile poz veren Şallı'yı görenler, ikiliyi abla kardeş zannetmişti. Yıllar içerisinde kendisine çok iyi bakan Şallı, bu defa tarzıyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Ebru Şallı kırmızı, mini elbisesiyle beğeni topladı.

Şallı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor.

Bir süredir tatilden keyifli anlarını paylaşan Şallı, oğluyla verdiği pozuyla olay oldu.

Oğlunun da, annesi kadar fit görünümü dikkat çekti.

İşte Şallı'nın pozlarından bazıları...





