MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

07.09.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca ekranlarda seyircilere spor sevgisini aşılamaya çalışan Ebru Şallı, şimdilerde Instagram hesabından sık sık sağlıklı yaşam içerikleri paylaşıyor. Spor hareketlerini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Şallı, düzgün vücuduyla görenleri büyülüyor.

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

45 yaşındaki model Ebru Şallı her pozuyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde, 18 yaşındaki oğlu ile poz veren Şallı'yı görenler, ikiliyi abla kardeş zannetmişti. Yıllar içerisinde kendisine çok iyi bakan Şallı, bu defa tarzıyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Ebru Şallı kırmızı, mini elbisesiyle beğeni topladı.

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Şallı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor.

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Bir süredir tatilden keyifli anlarını paylaşan Şallı, oğluyla verdiği pozuyla olay oldu.

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Oğlunun da, annesi kadar fit görünümü dikkat çekti.

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

İşte Şallı'nın pozlarından bazıları...

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

Ebru Şallı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"Mini elbiseli pozuyla beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"
Arka Sokaklar'da şoke eden veda! "Yolun sonundayım"Arka Sokaklar'da şoke eden veda! "Yolun sonundayım"
Eşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçuEşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçu
Anahtar Kelimeler:
spor Ebru Şallı Model yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince...

Jorge Jesus, Okan Buruk'u fark etmeyince...

Mirkelam'ı görenler tanımakta güçlük çekti! Son hali inanılmaz

Mirkelam'ı görenler tanımakta güçlük çekti! Son hali inanılmaz

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

İlginizi Çekebilir

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.