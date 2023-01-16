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Ebru Şallı müstakbel geliniyle poz verdi! Yorum yağdı

16.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı, önceki gün 45 yaşına bastı. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş ve arkadaşlarının eşlik ettiği doğum günün partisinde oğlu Beren ve Beren'in kız arkadaşıyla verdiği pozlar dikkat çekti.

Ebru Şallı müstakbel geliniyle poz verdi! Yorum yağdı

Manken Ebru Şallı, 45 yaşına bastı. Şallı yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir parti ile kutladı. Şallı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Şallı'nın "25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" notunu düştüğü fotoğraflara beğeni yağdı.

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Kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Şallı'nın oğlu Beren ve kız arkadaşı Latin Terlemez ile yer aldığı kareler dikkat çekti. Şallı'yı müstakbel geliniyle görenler, 'Ebru Şallı daha genç duruyor' yorumunda bulundu.

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1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren, 18 yaşında.

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2002 yılında hayatını birleştirip 2013'te boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, 2020'de uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.

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2,5 yıl önce tarifsiz bir acı yaşayan ve teselliyi büyük oğlunda bulan Ebru Şallı, zaman zaman Instagram'da oğluyla fotoğraflarını paylaşıyor.

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Ebru Şallı Uğur Akkuş Manken yaşında

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