MAGAZİN

Ebru Şallı'nın fotoğraf hilesi gözden kaçmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Pilates yaparken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ebru Şallı'nın hilesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şallı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Ebru Şallı'nın fotoğraf hilesi gözden kaçmadı

Ebru Şallı'nın pilates fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Şallı bu kez espri konusu oldu.

Pilates yaparken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şallı'nın photoshop hilesine başvurduğu ortaya çıktı.

Şallı'nın Photoshop yardımıyla belini inceltti dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Ebru Hanım bu sefer de aynayı yamultmuşsunuz' yorumunda bulundu.

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Eski manken daha önce de paylaştığı bir fotoğrafta kapıları yamultunca alay konusu olmuştu...


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı ebru şallı pilates

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