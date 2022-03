Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 'boşanma' iddialarının ardından el ele görüntülendi!

Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" demişti.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldıran eski mankenin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, önceki akşam İstinyePark'ta el ele görüntülendi. Birkaç gündür gündemden düşmeyen çifte, basında çıkan haberler soruldu. Gazetecilerin, ''Ebru Hanım ayrılık haberleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Akkuş soyadını sosyal medya hesabınızdan neden kaldırdınız?'' şeklindeki sorusuna Şallı, gülerek yanıtsız bıraktı. İkilinin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ

Uğur Akkuş ise ''Geçtiğimiz aylarda cezaevine girdiğiniz doğru mu?'' sorusuna ''Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım'' diyerek geçiştirdi. Öte yandan Akkuş'un geçtiğimiz aylarda Silivri cezaevinde olduğu ve koronavirüs hastalığının yaygın olması nedeniyle cezaevinden düzenli olarak imza atması şartıyla çıktığı belgeleriyle ispatlanmıştı.