Ebru Şallı: Zor bir dönemden geçiyoruz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, önceki akşam Yeniköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Çift, mekan çıkışı kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden satışlar yaptığını dile getiren Şallı, "Şu sıralar zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanların moralinin yüksek olması lazım. Gezip, dolaşsınlar, spor yapsınlar. O zaman iyi olur" dedi.

Akkuş, muhabirlerin, "Uğur Bey Sakaryaspor başkan adayısınız" sözleri üzerine, "Hayırlısı... Biz yatırım şirketiyiz. Spora da yatırım yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir girişimimiz var. İleride duyacaksınız" açıklamasını yaptı.



Şallı, eşinin açıklamasının ardından, "Ben Beşiktaşlıyım, biliyorsunuz..." ifadelerini kullandı.

Akkuş ise, "Yok, Ebru Hanım bundan sonra Sakaryaspor'lu olacak" şeklinde espri yaptı.

İkili, ardından araçlarına binerek, evlerinin yolunu tuttu.

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