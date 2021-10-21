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Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk paylaşımı! "Allah ayakkabılarını..."

21.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla zaman zaman dikkat çeken Ebru Şancı, eşi Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'lü paylaştı ve dua etti. Şancı'nın paylaşımına Selin Ciğerci, Seda Sayan gibi isimler yorum yaptı.

Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk paylaşımı! "Allah ayakkabılarını..."

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, ikizleri Mila Ve Ceylin'i kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir kez daha anne olmuştu. 3 çocuk annesi sosyal medyadan eşi ve çocuklarıyla gündelik hayatını sık sık paylaşıyor.

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Göztepespor'dan Galatasaray'a transfer olan Öztürk'le paylaşımları beğeni alan Ebru Şancı Lokomotiv Moskova maçı öncesi yine kocasının bir karesini paylaştı.

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Ebru Şancı kocasının pozunu "Allah ayakkabılarını kapımdan, gölgeni başımdan eksik etmesin. Amin" notuyla paylaştı.

Şancı'nın paylaşımına Selin Ciğerci, Seda Sayan gibi isimler "Maşallah", "Amin" gibi yorumlar yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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