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  4. Ebru Şancı'dan bomba Mehmet Ali Erbil yorumu! "1200 dolar maaş vereceğine..."

Ebru Şancı'dan bomba Mehmet Ali Erbil yorumu! "1200 dolar maaş vereceğine..."

12.10.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Şancı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle gündem olan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba bir yorumda bulundu. Şancı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlayan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmüyor. Erbil son olarak kızı yaşındaki sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlamış ve genç kadına evlilik teklif etmişti.

Genç kadın ise "Ondan çocuk istiyorum o da benden istiyor" demişti. 2. Sayfa'ya katılan eski manken Ebru Şancı bu ilişki hakkında kendisini tutamadı.

Ebru Şancı, Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ın ilişkisini yorumlarken bomba ifadeler kullandı.

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Ebru Şancı açıklamasında "Hasta bakıcılar 1200 dolar maaş alıyor. Mehmet Ali kendine bakacak birini alıp maaş vereceğine genç sevgili buldu. Akıllı adam" diyerek sosyal medyada gündem oldu.

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