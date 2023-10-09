MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a mesaj atmış! Yanıtı da söyledi

Ebru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a mesaj atmış! Yanıtı da söyledi

09.10.2023 09:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısını herkesin gözü önünde yaşarken hakkındaki kara para aklama iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat zor günler geçiriyor. Son olarak bir yayına katılan Ebru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a attığı mesajı açıkladı.

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama,vergi kaçırma ve tetikçi tutma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren ve ardından bu iddialarla zor günler geçirmeye başlayan fenomene eski manken Ebru Şancı mesaj attığını söyledi.

Bir süre Söylemezsem Olmaz'da yorumcu olan ve ardından talepleri ve tarzı programla uyuşmadığı için programı bırakan Şancı fenomene dayanamayıp mesaj attığını anlattı.

dsfdfs

Yağmur Çevik'e konuk olan Ebru Şancı konuşmasında "İyi bir kız olduğunu düşünüyorum, bu linç çok fazla. İnsanların gözüne çok fazla soktu biz kıskanç bir milletiz" deyip şunları söyledi:

İsrail paylaşımı tepki çekti! Hemen sildi İsrail paylaşımı tepki çekti! Hemen sildi

"Millet gerçekten parasız bunu gözüne sokması sempatiyi kaybetmeye başladı. Geçen gece mesaj attım; seni seviyorum seni insan olarak seviyorum. Sana abla tavsiyesi; hiçbir yere çıkma, konuşma, bir süre çoluğunu çocuğunu al kaybol dedim. Ah Ebrum ah yazmış..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam için poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdıReklam için poz verdi! İddialı tarzına beğeni yağdı
Rita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem olduRita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem oldu
Son hali şaşırttı! Anlattıkları üzdü! "Filmdeki sahne kaderim oldu"Son hali şaşırttı! Anlattıkları üzdü! "Filmdeki sahne kaderim oldu"
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı Manken söyledi çocuğun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.