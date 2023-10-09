Ebru Şancı dayanamayıp Dilan Polat'a mesaj atmış! Yanıtı da söyledi

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama,vergi kaçırma ve tetikçi tutma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren ve ardından bu iddialarla zor günler geçirmeye başlayan fenomene eski manken Ebru Şancı mesaj attığını söyledi.

Bir süre Söylemezsem Olmaz'da yorumcu olan ve ardından talepleri ve tarzı programla uyuşmadığı için programı bırakan Şancı fenomene dayanamayıp mesaj attığını anlattı.

Yağmur Çevik'e konuk olan Ebru Şancı konuşmasında "İyi bir kız olduğunu düşünüyorum, bu linç çok fazla. İnsanların gözüne çok fazla soktu biz kıskanç bir milletiz" deyip şunları söyledi:

"Millet gerçekten parasız bunu gözüne sokması sempatiyi kaybetmeye başladı. Geçen gece mesaj attım; seni seviyorum seni insan olarak seviyorum. Sana abla tavsiyesi; hiçbir yere çıkma, konuşma, bir süre çoluğunu çocuğunu al kaybol dedim. Ah Ebrum ah yazmış..."



