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  4. Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken..."

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken..."

04.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ebru Şancı son olarak eşiyle yaş farkını ti'ye aldı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk arasında meğer 10 yaş fark fark bulunuyormuş.

Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Ebru Şancı eşiyle aşk pozlarını ve çocuklarıyla geçirdiği zamandan yaptığı paylaşımlarla beğeni alıyor.

Son olarak futbolcu eşi Şancı ile bir pozunu "Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın" notuyla paylaştı. Bu paylaşım Ebru Şancı'nın magazin yorumcusu olduğu programda konuşuldu.

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ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. 38 yaşında olan Şancı 28 yaşında olan eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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